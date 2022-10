Après, le masque de Batman, Pure Arts dévoile celui de Catwoman, en attendant celui du Joker.Comme d'habitude, nous sommes sur du 1:1, avec pas mal de matières différentes, entre le masque et le socle, sans compter sur le fuet.Deux versions seront disponibles, une version exclusive, limitée à seulement 150 exemplaires dans le monde. Celle avec le petit chat style pendule et la version "classique", limitée elle à 999 exemplaires monde.Pour le prix, nous sommes sur du 700€ sans frais de port.

Like

Who likes this ?

posted the 10/20/2022 at 07:00 PM by leblogdeshacka