Dick Grayson et Rachel Roth se retrouvent impliqués dans une conspiration qui menace la Terre, et s'associent à d'autres jeunes héros pour former une famille de substitution et une équipe de lutte contre le crime.

La saison 4 de la série Titans se dévoile avec une affiche et un trailer. Cette saison 4, introduira des membres de l’Église du Sang comme Brother Blood et Mother Mayhem, mais aussi Jinx et Lex Luthor.Cette nouvelle saison, sera disponible le 3 Novembre aux US. Et plus tard, sur Prime Video, Amazon ayant signé un gros contrat pour la diffusion en France de plusieurs séries et films Warner et Sony.