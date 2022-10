En se procurant ce contenu additionnel, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité d'incarner le Chevalier Noir, Batman, et d'explorer Gotham City. Évidemment, leur aventure sera ponctuée de rencontres et de combats contre les Vilains emblématiques de l'univers, soient Harley Quinn, le Joker, le Penguin, et bien d'autres.

Minecraft, n'est pas près de rendre l'âme. Après, plusieurs crossover, voici venir le justicier de Gotham dans le jeu de brique du studio Mojang Studios.Le jeu est disponible sur tous les supports disponible.