En me lançant dans l'aventure Ghostbusters: Spirits Unleashed, je ne m'attendais à rien, pour ne pas être déçu. Qu'en est-il après plusieurs heures de jeu ?Bon, je vais la faire courte, ce nouveau jeu dans l'univers de Ghostbuster Aka SOS Fantômes chez nous, est un bon petit jeu. Alors, ne vous attendez pas, à un jeu extraordinaire non plus. Nous sommes, sur un jeu qui peut se jouer, soit en solo, soit en multijoueur et ça, c'est vraiment pas mal (surtout quand ton PS+ vient d'expirer !! ).En termes de graphisme, nous sommes sur un design assez cartoon, je trouve. Avec une reconstitution de la caserne vraiment pas mal du tout. Qui ne va pas tenter de descendre avec la barre de pompier !! Au-delà du fan service, n'oublions pas que l'Ecto 1 est dans la caserne et elle sert juste de décor. Impossible, de mettre les mains sur le volant, ça aurait pu faire un niveau sympa, en mode conduite, pendant que les autres essaient de buter du fantôme.Bref, c'est joli, les différents niveaux proposés par le jeu sont assez grands et regorgent de secrets à découvrir et de fantômes à capturer.Concernant les niveaux, j'aurai bien voulu des niveaux culte des différents films. Car à part un hôtel, c'est tout ce qui ressemble au film.La personnalisation de votre personnage est assez classique, en même temps, ça ne me dérange pas, car je ne personnalise pas trop mes personnages sur ce style de jeu, donc bon. Par contre, lors de mes premières parties, impossibles d'avoir du doublage, j'avais une partie des sous-titres et c'est tout. Même pas une musique, rien, heureusement, il y a eu une MAJ, j'ai l'impression, car maintenant, tout est en ordre. Le jeu est intégralement doublé en anglais, avec les sous-titres en français. Les musiques ne resteront pas dans votre tête toute la journée, sauf peu être, celle du hub, dans la caserne.Nous pouvons aussi upgrade, nos différents équipements au fur et à mesure des nos parties et surtout si on ce sert des "différentes armes" du jeu.Les missions sont assez classiques, nous devons trouver des brèches pour les anéantir et faire sortir un fantôme que nous devons attraper. Rien de bien compliqué, surtout si vous jouez en ligne, les parties s'enchaînent alors à une vitesse, vous ne verrez pas le temps passer. Chose assez intéressante, il est possible de jouer un fantôme et donc de posséder des objets et ainsi jouer les "méchants" et tendre des pièges aux chasseurs de fantômes.Bref, Ghostbuster est un petit jeu sympa, qui ne se prend pas la tête, les parties s'enchaînent et c'est plutôt fin, à petit prix en attendant les gros jeux comme A Plague Tale Requiem, Gotham Knights, GoW ou bien encore The Callisto Protocol.