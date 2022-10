DandadanPetite révélation pour moi que ce Dandadan. Nom difficilement lisible la première fois qu’on le voit mais ce manga vaut le détour. Laissez-moi quelques minutes pour vous en parler.Sans trop entré dans le détail au risque de vous spoiler si le manga vous intéresse, l’histoire s’articule autour de la vie de deux lycéens que tous opposent : d’un côté la populaire Momo Ayase et de l’autre Ken Takakura, enfant timide et sans trop d’amis voire souffre-douleur de ses camarades. Alors que Momo prend la défense de Ken, ils vont commencer à discuter ensemble mais dès le départ se disputer car ils ne partagent pas le même avis sur l’existence des aliens et des fantômes !! Oui oui, le pitch est assez loufoque je trouve mais super bien amener, avec un humour bien doser. Les vignettes se lisent super bien et le rythme est rapide et sans détour. Les deux premiers tomes se lisent tous seul et j’attends avec impatience la sortie du troisième pour la fin de l’année.Sortie sous les couleurs de Crunchyroll, le manga est écrit et dessiné par Yukinobu Tatsu qui nous livre un shônen super original qui tends vers la SF en mariant donc deux explications possible des phénomènes surnaturels : les extraterrestres et les Yokai. Sur les deux premiers tomes, on en voit qu’un aperçu mais on peut vite imaginer le potentiel qui se cache derrière cette idée originale avec la combinaison des deux univers qui sont toujours séparer habituellement. A voir et à confirmer donc, mais c’est un réel plaisir à lire et le dessin est super fluide, ultra lisible avec une bonne dynamique qui donne toujours envie de continuer la lecture. Il y a des combats, les ennemis sont super cool (et drôle, je vous laisse la surprise) mais Dandadan se n’est pas que ça. C’est aussi une relation naissante entre nos protagonistes qui évolue au fil des pages et qui est aussi bien mise en scène entre deux phases de combats ou de contacts avec des phénomènes paranormales. Shônen ? Shôjo ? La frontière s’effrite et c’est la que le manga est intéressant car il arrive à conjuguer plusieurs styles et briser les frontières.​Je ne vais pas aller plus loin au risque de laisser échapper trop d’information sur l’histoire et vous gâcher la surprise mais je ne peux que vous recommander d’aller lire Dandadan. Si vous cherchez une histoire originale, avec un grand talent graphique et des personnages attachant et super bien maitriser, je vous le recommande vivement.