Découvrez-en un peu plus sur son personnage « Kate Wilder » dans The Devil in Me : sa personnalité, ses relations avec les autres personnages du jeu, alors qu’ils tentent de survivre à toutes les horreurs du terrifiant Château des Meurtres.

Dans cette interview, Jessie dévoile plus de détails sur l’histoire, les personnages et nous propose même un aperçu des coulisses de tournage.

L'actrice nominée aux Oscars Jessie Buckley, partage son expérience dans The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, avec une vidéo sur YouTube.The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me sortira le 18 novembre 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur Steam.