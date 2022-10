Codemasters et Electronic Arts continuent d’enrichir le contenu d'EA SPORTS F1 22 avec une multitude de mises à jour à partir du 11 octobre. La F2 est à l'honneur avec le championnat du monde de Formule 2 FIA 2022. Les joueurs peuvent désormais s'élancer sur la grille de départ pour les 14 manches de la saison, dont F2 Sprint, en affrontant de nouveaux concurrents : Logan Sargeant, Jack Doohan et le champion récemment titré, Felipe Drugovich.



Le 17 octobre, le très apprécié mode Mon Écurie de F1 22 recevra un contenu surprise avec la dernière icône du jeu, Mika Häkkinen. Le "Flying Finn" a remporté deux fois de suite le championnat du monde en 1998 et 1999 et était l'un des pilotes les plus respectés de sa génération. Les joueurs de l'Édition Champions peuvent raviver de vieilles rivalités en affrontant d'autres icônes du jeu, dont Michael Schumacher, que Häkkinen considérait comme son plus grand rival.







Après le FORMULA 1 HONDA JAPANESE GRAND PRIX 2022, la livrée spéciale Future Mode de McLaren Racing, inspirée des paysages futuristes et avant-gardistes de Singapour et du Japon, est incluse en téléchargement gratuit pour tous les joueurs pour une durée limitée. Les joueurs auront également la possibilité de télécharger gratuitement de façon permanente la livrée Future Mode à partir de décembre et de l'équiper sur la voiture du joueur.



Alors que la saison de F1 se dirige vers l'ouest, tous les joueurs recevront du contenu gratuit inspiré des États-Unis via leur courrier en jeu. À partir du 17 octobre, une livrée, un casque, une combinaison de course et des gants d'inspiration américaine seront disponibles, ainsi que la célébration du podium The Griddy. Cette danse phénomène qui a porté les célébrations sportives américaines à un tout autre niveau, fait enfin son entrée dans F1 22 pour tous les pilotes créés par les joueurs. D'autres éléments de personnalisation sont également déblocables à travers les 30 niveaux gratuits et VIP de la Série 3 du Podium Pass, lancé le 12 octobre.

"Nous avons inclus tellement de nouveautés dans la dernière mise à jour qu’il y en a pour tous les joueurs. Entre les objets vibrants du Podium Pass, les folles danses de célébration, une nouvelle icône de la course ou l’intégralité de la saison 2022 de F2… Les joueurs disposent de nombreux nouveaux contenus leur donnant l'excuse parfaite pour retourner sur la piste." - Paul Jeal, Directeur Principal de la franchise F1 chez Codemasters

