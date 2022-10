Ces superhéros ont acquis leurs pouvoirs à la suite d'accidents qui les mettent à l'écart de la société. D'abord désemparés, ils sont recueillis par le Dr Niles Caulder qui leur apprend à accepter leur nouvelle condition et à en tirer leur force.

La saison 4 de Doom Patrol se dévoile avec un trailer., En attendant sa sortie le 8 décembre sur HBOMAX. Nous retrouvons le casting du début avec Diane Guerrero dans le rôle de Crazy Jane, April Bowlby dans celui de Rita Farr/Elasti-Woman, Matt Bomer et Matthew Zuk dans celui de Larry Trainor/Negative Man, Joivan Wade dans celui de Vic Stone/Cyborg, Brendan Fraser et Riley Shanahan dans celui de Cliff Steele/Robotman et Michelle Gomez dans celui de Laura DeMille/Madame Rouge.Cette saison, encore inédite, introduira également le personnage de Casey Brinke jouée par Madeline Zima – une ambulancière qui se retrouve entraînée dans les aventures de la Doom Patrol et découvre au passage ses origines.La saison 4 de Doom Patrol débarque le 8 décembre sur HBO Max.