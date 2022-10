Il comprend une maquette de voiture à construire LEGO Technic, fidèle réplique de la voiture de super-héros emblématique : la Batmobile vue dans le film de 2022

Ce set LEGO mythique avec de nombreuses fonctionnalités à explorer inclut 2 briques lumineuses, un moteur à 8 cylindres avec des pistons mobiles et une flamme qui tourne

Les autres fonctionnalités de cette voiture Batman incluent une direction avant, un différentiel sur les roues arrière et des portières et un capot qui s’ouvrent

2 briques lumineuses donnent vie au modèle : la lumière rouge ajoute une lueur sur le moteur transparent et la lumière jaune illumine la grille avant

Explorez toutes les fonctionnalités cette voiture jouet Batman tendance puis exposez-la pour l’admirer à votre guise

Les enfants peuvent recréer l’icône du film grâce à ce jouet de construction LEGO Technic La Batmobile de Batman

Les sets LEGO Technic sont parfaits pour initier les enfants au monde de l’ingénierie et constituent un cadeau d’anniversaire ou pour toute autre occasion idéal pour les enfants

La Lego 42127 Technic La Batmobile du film The Batman passe à 64.99€ au lieu de 99€.