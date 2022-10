La premiere bande-annonce du film Super Mario est sorti hier soir et il semblerait que le choix de Chris Pratt en Mario n'ai pas convaincu. Chris Pratt parle comme Chris Pratt et beaucoup d'anglophones trouvent la VF doublé par Pierre Tissier (la voix française reguliere de Ryan Reynolds) bien plus proche de la voix de Charles Martinet, la voix originale de Super Mario."Très bien, je vais regarder le film Super Mario en français", commente l'internaute Yong Yea, dans un tweet liké et partagé par des milliers d'autres comptes. Et pour le site spécialisé IGN, "le doublage français est délicieux."De son côté, Culture Crave déclare : "La France a eu droit à une voix qui ressemble à Mario, et nous on a eu Chris Pratt."Un autre internaute, Ajay, a également fait le buzz en postant la bande-annonce VF accompagnée de ce commentaire : "Le doublage français a un tueur pour la voix de Mario !"Comme quoi quand on ne met pas des youtubeurs sur une VF, hein Sonic.