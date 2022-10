L'histoire se passe principalement à La Nouvelle-Orléans, dans le quartier du Garden District dans la maison familiale de First Street.



Le premier tome, Le Lien maléfique, nous présente la chronologie de la famille Mayfair dans des chapitres intercalés avec l'histoire contemporaine de Rowan Mayfair qui découvre sa famille et tous ses secrets.



Le deuxième tome, L'Heure des sorcières, a pour titre Lasher dans sa version originale. Il décrit la montée en puissance de l'esprit incarné dans le corps de l'enfant de Rowan Mayfair et Michael Curry. On y apprend aussi les origines de Lasher.



Le troisième tome, Taltos, introduit un nouveau personnage : Monsieur Ash. C'est à travers ses discussions avec Michael Curry que nous apprendrons l'histoire des Taltos.

La série "Lives of the Mayfair Witches", tirée de la trilogie de romans d'Anne Rice, se dévoile avec un trailer.