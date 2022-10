Dead by Daylight organisera également une fin de semaine gratuite du 27 octobre au 1er novembre, afin que davantage de joueurs puissent s'amuser et découvrir en quoi le jeu est un incontournable pour célébrer Halloween.

Un nouveau Tome : MALVEILLANCE



Une nouvelle Faille s'ouvre le 12 octobre et, avec elle, un nouveau Tome qui contient les souvenirs du Tueur bien connu Ghost Face® et de la Survivante Mikaela Reid. Les joueurs auront l'occasion de plonger dans l'esprit sournois qui se cache derrière le masque et de découvrir ce qui tient un amateur d'horreur éveillé la nuit avec le Tome 13 : MALVEILLANCE. Ils pourront plonger dans les souvenirs de Ghost Face®, alors qu'un dessinateur le parodie dans les journaux locaux. Évidemment, ça ne passera pas inaperçu.



"Le brouillard se transforme en un terrain de jeu tordu pour le célèbre personnage d'horreur Ghost Face®, et nous sommes heureux de l'inclure dans nos festivités d'Halloween, déclare Dave Richard, directeur créatif de Dead by Daylight. "Ghost Face® est un ennemi particulièrement terrifiant - capable de traquer sa proie - et voué à terrasser les Survivants avant qu'ils ne sachent ce qui les frappe et le voir évoluer dans la Faille est un véritable plaisir !"



Les joueurs seront également ravis de découvrir les souvenirs de Mikaela Reid, une Survivante fougueuse qui raffole du macabre et du surnaturel.



Les joueurs seraient bien mal avisés de ne pas profiter des tonnes de surprises qui les attendent au cours de leur progression dans la Faille, notamment des Charmes, des Tenues et des variations de masques exclusives pour Ghost Face®.



Tome 13 : MALVEILLANCE est disponible le 12 octobre sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store et Nintendo Switch.



D'autres friandises de la boutique Dead by Daylight



Les costumes sont indispensables pour Halloween. Les joueurs sont donc invités à habiller leurs Tueurs et leurs Survivants préférés avec les nouvelles Tenues de la collection Fléau consacré et de la Collection à durée limitée Farces et friandises, disponibles dès le 11 octobre et jusqu’au 3 novembre. La Collection Bosquet de minuit fera également son retour pendant cette période avec deux nouvelles Tenues très rares pour Mikaela Reid et le Docteur.



La Collection Fléau consacré - une métamorphose effrayante qui se produit de l'intérieur - propose deux Tenues très rares - pour l'Oni et Albert Wesker, le Mastermind. Les tenues de l'Oni et d'Albert Wesker semblent tout droit sorties d'une terrifiante expérience bio hasardeuse qui aurait mal tournée.



Personne ne pouvait prévoir les réactions complexes qui allaient se produire entre le sérum et Uroboros, mais cela n'a pas empêché Albert Wesker de tester le sérum Fléau sur lui-même. Cette interaction a provoqué la transformation de Wesker en un humanoïde encore plus dévastateur.



La Tenue Éclatant de fureur de l'Oni souligne la rage du personnage. Sa force écrasante a fait de lui un candidat privilégié pour tester le sérum Fléau. La douleur brûlante de l'expérience, plus que toute autre chose, a rendu sa rage encore plus ardente.



Les joueurs peuvent également profiter de la Collection limitée Farces et friandises, qui propose des costumes d'Halloween exquis sous la forme de deux nouvelles Tenues très rares pour Jane Romero et Dwight Fairfield.



La Tenue de Momie en papier hygiénique de Dwight Fairfield est un "coup de génie de dernière minute" pour Halloween... Mais elle tombera en morceaux cinq minutes avant d'arriver à la fête. La Tenue de Jane Romero, quant à elle, est l'incarnation du Glamour hollywoodien. Parfaite pour une soirée parmi les personnalités de Tinseltown, Jane a ainsi décidé de rendre hommage à sa mère et à d'autres stars d'antan.

