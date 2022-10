À partir d'aujourd'hui, les joueurs peuvent obtenir une tenue rouge emblématique de la légendaire Uhura et les habits klingons traditionnels de Worf. Les détenteurs du Season Pass, peuvent également déverrouiller d'autres goodies dont le nouveau costume Spock. D'autres surprises Star Trek font leur arrivée, dont un sac à dos USS Enterprise et une célébration Téléporte-moi.

Décidément, le jeu Fall Guys se paie toutes les plus grosses licences de la pop culture, après Alien et bien d'autres, le jeu s'offre 'es services de la série de Gene Rodenberry, Star Trek. Avec la venue des personnages Uhura et Worf le Klingon.Le jeu est disponible sur PlayStation 4|5, XBOX|Series, Switch et PC.