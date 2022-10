Le film commence à l'époque des dinosaures, la météorite qui aurait tués les dinosaures aurait formées deux dimensions, celle des dinosaures dirigée par le terrible Koopa (Bowser) et celle des humains (mammifères). Alors que Mario et Luigi rencontrent Daisy et sauvent son lieu de travail (archéologie), Daisy est kidnappée ainsi Mario et Luigi vont se retrouver emportés dans l'autre monde, ils devront sauver Daisy et battre Koopa...

Le Nintendo Direct a permis de lever le voile sur le film Super Mario Bros, dont voici le trailer.Sinon, blague à part, le film de 2023 à l'air complètement dingue, j'ai hâte de le voir. Pas au cinéma,ais en Blu-ray, ras le bol des cinémas avec des gens qui manquent de respect.