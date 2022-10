Citoyens de la planète Terre, ne manquez pas de nouveaux Mutators et de nouveaux Challenges dans un nouveau DLC ! Testez vos compétences dans ce DLC post-lancement "Challenge Accepted" qui ajoute les 4 modes Challenge du premier opus à Destroy All Humans ! 2 - Reprobed : Race, Armageddon, Abduction et Rampage. Tous les modes sont également jouables en coopération locale en écran partagé ! Également inclus : de nombreux nouveaux mutateurs qui vous permettent de modifier les règles du jeu.

Le premier DLC de Destroy All Humans! 2 - Reprobedest disponible dès aujourd'hui, bon c'est pas foufou mais c'est toujours ça de pris, en attendant un troisième épisode.Le jeu Destroy All Humans! 2 - Reprobed est disponible sur PC, PlayStation5 et XBOX Series X|S.