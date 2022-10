Skybound et Anonymous Content annoncent la sortie de la bande originale d'Impact Winter.Liste des pistes de la bande originale d'Impact Winter :"The Sun Ain't Gonna Shine (Anymore)" - Cults"Lost A Friend" - BROODS"RAZR" - TR/ST"Nightmares" - Lost Under Heaven"Darcy 4 Ever" - Death Valley GirlsImpact Winter (Original Theme Song) - Benjamin BalcomÉdition limitée à 500 exemplairesLa version numérique et le vinyle seront en vente à partir du 28 octobre. Les précommandes sont disponibles sur la boutique en ligne de Skybound.