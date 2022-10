Star Wars - La Haute République - Un équilibre fragile T02





Des siècles avant la saga des Skywalker, une nouvelle aventure commence... C’est l’ère de la Haute République. L’expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d’entretenir l’espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie. Le Padawan Keerin Fionn et la Jedi Lily Tora-Asi ont découvert que la récente attaque des Drengir sur Banchii n’était en fait pas un incident isolé, mais faisait partie d’une attaque coordonnée des Nihil. Tandis que Maître Arkoff est parti aider Maître Stellan Gios, Lily a pour mission de reconstruire la colonie et de redonner espoir à sa nouvelle communauté. Mais ses efforts sont mis à mal par une visiteuse inattendue et elle doit de nouveau protéger Banchii, Keerin et les novices de la menace nihil grandissante… Une menace plus proche qu’ils ne le pensent !



Sortie: 05 Octobre 2022

Pages : 144

Dessinateur : Mizuki Sakakibara

Scénariste : Shina Shinya, Justina Ireland

--------------------------------

Star Wars - Leia, Princesse d'Alderaan T01





C’est la Journée du mérite de la jeune Leia Organa, princesse d’Alderaan, qui vient d’avoir seize ans.

Elle va devoir relever trois défis (du corps, du cœur et de l’esprit) afin d’être reconnue comme héritière légitime du trône. Elle souhaite avant tout être digne de ses parents, Bail et Breha Organa, mais a l’impression qu’ils se détachent d’elle et en souffre. Leia prend donc sur elle-même de se rendre en mission humanitaire sur la planète Wobani pour aider les nécessiteux. Cependant, confrontée à l’Empire Galactique, elle va vite comprendre que la bonne volonté ne suffit pas ! La princesse fait également ses premiers pas dans le programme légistatif pour la jeunesse du Sénat, en compagnie de délégués venus de toute la galaxie...

Découvrez le récit détaillé de l’enfance et du destin de la princesse Leia !



Sortie: 05 Octobre 2022

Pages : 160

Dessinateur : Haruichi

D'après l'oeuvre de : Claudia Gray

Scénariste : Claudia Gray

--------------------------------

Star Wars - Luke Skywalker : légendes





Qui est Luke Skywalker ? Dans la galaxie, nombreux sont ceux à connaître le nom de ce Jedi légendaire, mais rares sont ceux à l’avoir croisé. Certains disent que c’est un impitoyable criminel de guerre. Pour d’autres, ce n’est pas un humain, mais un droïde.

Qu’il soit humain ou légende, tous ceux qui prétendent avoir rencontré l’insaisissable Luke Skywalker ont une incroyable anecdote à partager.

Dans l’anthologie Luke Skywalker : Légendes, de grands noms du manga adaptent le célèbre roman de Ken Liu, afin de mettre en image les extraordinaires aventures de l’iconique Maître Jedi.



Sortie: 05 Octobre 2022

Pages : 212

D'après l'oeuvre de : Ken Liu

Scénariste : Ken Liu

--------------------------------

Colocataires à leur manière T03





Auteur de romans policiers, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d’imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d’avoir des contacts humains.

Un jour, il tombe sur une chatte errante qu’il décide d’adopter et de nommer Haru. Tous deux se retrouvent chez Mademoiselle Ôkami, la vendeuse de l’animalerie, pour lui rendre un objet qu’elle avait oublié. Mais quelle n’est pas la surprise de Haru lorsqu’à peine la porte ouverte, elle voit un chaton qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau et qui l’appelle « grande sœur » !

Continuons de suivre le quotidien de ces personnages attachants qui nous racontent le bonheur de leur vie à deux, chacun à travers leur point de vue !



Sortie: 12 Octobre 2022

Pages : 162

Scénariste : Minatsuki

Dessinateur : As Futatsuya

Traducteur : Claire Olivier

--------------------------------

Tokyo Mew Mew Re-Turn





Les Tokyo Mew Mew, ces justicières aux gènes d’animaux en voie de disparition, sont de retour pour protéger la Terre de la menace des parasitanimaux ! Alors que nos six héroïnes s’affairent au Café Mew Mew pour fêter le retour temporaire d’Aoyama, un chiméranimal qui leur a précédemment échappé provoque une vague de froid sur la capitale ! Afin de sauver les habitants de Tokyo, Ichigo va devoir changer de méthode de combat…

Retrouvez Ichigo, Berry et compagnie dans une aventure inédite à travers ce volume évènement créé pour les 20 ans de la série culte !



Sortie: 12 Octobre 2022

Pages : 160

Dessinateur : Mia Ikumi

Scénariste : Reiko Yoshida

Traducteur : Manon Debienne

--------------------------------

The Chilling Dead T01





Dans les limbes, des morts-vivants pas assez bons pour aller au ciel, mais pas mauvais non plus au point d’aller en enfer, se la coulent douce et vivent éternellement dans la sérénité... Un squelette nommé Bonzo Scalovania a ouvert une agence de détective privé dans les limbes. Mais le succès n'est pas au rendez-vous : les requêtes qu’il reçoit ne consistent qu’à faire le ménage, arroser les plantes, ou encore garder des enfants... Il est malgré tout assisté de Vampy Vinaigrette, un vampire geek qui passe ses journées affalé sur le canapé, et de Nero Lichman, un zombie chasseur de primes et accro aux réseaux sociaux. Une fine équipe... mortelle !



Sortie: 19 Octobre 2022

Pages : 144

Scénariste : Shûji Takeya

Dessinateur : Shûji Takeya

Traducteur : Sarah Boivineau

--------------------------------

Sherlock Holmes - Une Etude En Rouge





Fin du XIXe siècle, à Londres, le docteur Watson fait la connaissance de son nouveau colocataire, le singulier Sherlock Holmes. Et lorsque son nouvel ami est appelé à la rescousse par la police parce qu’un homme est mystérieusement mort dans une maison vide, il découvre tous les talents de déduction de celui qui deviendra le plus grand des détectives. Plus l’histoire est étrange et plus Sherlock Holmes est prêt à accepter une nouvelle affaire, comme avec cet homme mêlé à une étrange ligue pour les roux ou encore cette femme dont la sœur est décédée dans une chambre entièrement close...

Trois aventures du populaire détective, à découvrir ou redécouvrir ! Retrouvez les grands classiques de la littérature en version Manga !



Sortie: 19 Octobre 2022

Pages : 144

Dessinateur : Shouko Fukaki

D'après l'oeuvre de : Arthur Conan Doyle

Scénariste : Arthur Conan Doyle

--------------------------------

Yuzu, La petite vétérinaire T06





Alan, le chien qui ne parvenait pas à oublier son ancien propriétaire, s’est enfui de la maison. Le jeune Naomi arrivera-t-il à retrouver son compagnon et à le convaincre de lui ouvrir son cœur ? Après cet épisode riche en émotions, notre apprentie vétérinaire fera la rencontre de Wakaba et Hokuto, la fille et son chien qui rêvaient d’être policiers. À l’occasion d’une excursion à la campagne, Yuzu découvrira également une tout autre sorte d’animal... et de vétérinaire !



Sortie: 19 Octobre 2022

Pages : 162

Scénariste : Mingo Itô

Dessinateur : Mingo Itô

Traducteur : Manon Debienne, Sayaka Okada

--------------------------------

Quand Takagi me taquine T17





Nishikata est un collégien plutôt réservé, peu habitué à jouer les premiers rôles à l'école. Takagi, sa camarade de classe, est par contre coutumière des coups d'éclat. Elle aime se faire remarquer, mais elle se plaît surtout à attirer la lumière sur Nishikata, malgré lui. En effet, Takagi ne ménage pas ses efforts pour taquiner Nishikata : l'embarrasser est un véritable passe-temps pour la jeune fille ! Mais attention, avec Takagi les apparences sont souvent trompeuses !

Nishikata s'est mis en tête de battre Takagi dans un duel au jeu de cartes ! Grâce à des informations erronées qu'il a données à sa camarade de classe, il est sûr de gagner. Mais la jeune fille n'est pas née de la dernière pluie et commence à bien connaître sa victime préférée ! Nishikata, bien mal acquis ne profite jamais !



Sortie: 19 Octobre 2022

Pages : 160

Scénariste : Soichiro Yamamoto

Dessinateur : Soichiro Yamamoto

Traducteur : Thibaud Desbief

--------------------------------

Shine T17





Et en route pour le showroom collectif, le sésame pour Paris !! Chiyuki a dû remplacer Charlotte Carry au pied levé pour clore le défilé spécial de la TGC. Son rêve de fouler les podiums de Paris brise enfin la coquille de la jeune fille qui éblouit littéralement le public de sa prestance et de sa démarche. Mais au moment de terminer son tour, un événement vient tout chambouler ! De son côté, Ikuto n’a plus qu’un objectif en tête : le showrooom collectif d’Aphro I dite qui lui donnera les clés pour monter sa propre marque…



Sortie: 26 Octobre 2022

Pages : 208

Scénariste : Kotoba Inoya

Dessinateur : Kotoba Inoya

Traducteur : Nathalie Lejeune

--------------------------------

Les sorties du mois d'Octobre 2022, de chez NobiNobi se dévoile et il y aura pas mal de Star Wars pour le 5 Octobre, avec trois mangas.