Daytripper – nouvelle édition





Les mille et une vies d'un aspirant écrivain... et ses mille et une morts. Brás de Oliva Domingos, fils du célèbre écrivain brésilien, passe ses journées à chroniquer les morts de ses contemporains pour le grand quotidien de Sao Paulo... et ses nuits à rêver que sa vie commence enfin. Mais remarque-t-on seulement le jour où notre vie commence vraiment ? Cela commence-t-il à 21 ans, lorsque l'on rencontre la fille de ses rêves ? Ou au crépuscule de sa vie...



Collection : Vertigo Deluxe

SCÉNARISTES : GABRIEL BÀ, FÀBIO MOON - DESSINATEURS : GABRIEL BÀ, FÀBIO MOON

Date de sortie : 07 octobre 2022

Pagination : 264 pages

Contenu vo : Daytripper Deluxe edition (Daytripper #1-10) - édition format URBAN

Prix : 28 €

--------------------------------

Flash renaissance intégrale 2





Alors que l'armée de Gorilla Grodd prend d'assaut la ville de Central City, son protecteur, Flash, doit faire face à une invasion aussi brutale que mortelle. Il ne lui reste plus alors qu'une seule solution : pactiser avec ses ennemis jurés, les Lascars. Mais au cours de cette alliance contre nature, ne risque-t-il pas de perdre son âme ?



Collection : DC Renaissance

SCÉNARISTES : FRANCIS MANAPUL, BRIAN BUCCELLATO - DESSINATEUR : FRANCIS MANAPUL

Date de sortie : 07 octobre 2022

Pagination : 336 pages

Contenu vo : The Flash #13-25, The Flash #23.2: Reverse-Flash soit l'équivalent des tomes 3 et 4 de la précédente édition

Prix : 30 €

--------------------------------

Saga tome 10





Alors qu'elle célèbre ses dix ans, Hazel et sa mère Alana parcourent toujours la galaxie clandestinement et parviennent, parfois, à trouver un semblant d'apaisement. Installée dans un havre de paix en forêt, la petite famille tente de maintenir une stabilité, malgré la crise d'adolescence prématurée d'Hazel. Mais une menace bien plus grande que les velléités de résistance liées au jeune âge plane sur la famille. Une fois de plus, la guerre fratricide que se livrent les peuples de l'Univers menace tout équilibre.



Collection : Urban Indies

Série : Saga

SCÉNARISTE : BRIAN K. VAUGHAN - DESSINATEUR : FIONA STAPLES

Date de sortie : 07 octobre 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Saga #55-60

Prix : 19 €

--------------------------------

Paper girls intégrale tome 1





Octobre 1988. Au lendemain de la nuit d'Halloween, la petite ville de Stony Stream, Ohio, s'éveille. C'est du moins le cas de Mac, KJ, Tiffany et Erin, quatre jeunes livreuses de journaux qui préparent déjà leur tournée. Aux menaces des bandes d'adolescents attardés et de la police locale un peu trop zélée vont se succéder des événements qui changeront à jamais la vie des quatre jeunes filles et, avec elle, l'histoire de l'humanité tout entière.



Collection : Urban Indies

Série : Paper Girls

SCÉNARISTE : BRIAN K. VAUGHAN - DESSINATEUR : CLIFF CHIANG

Date de sortie : 14 octobre 2022

Pagination : 424 pages

Contenu vo : Tomes 1 à 3 (Paper Girls #1-15) - publication au format URBAN

Prix : 39 €

--------------------------------

Refrigerators full of heads





Durant un an, la mystérieuse hache qui a causé tant de chaos pendant l'ouragan de 1983 est restée prisonnière de la vase de la baie de Brody Island... mais un objet aussi puissant ne peut sommeiller bien longtemps. Un nouveau shérif a pris poste et les touristes sont revenus, même si la rumeur court qu'un grand requin blanc a été aperçu dans les eaux alentours. Et lorsqu'un couple en goguette venu profiter de ses vacances se rend compte des aspects les plus inquiétants de l'île, leur repos va vite se transformer en cauchemar...



Collection : DC BLACK LABEL

SCÉNARISTE : RIO YOUERS - DESSINATEUR : TOM FOWLER

Date de sortie : 14 octobre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Refrigerators full of heads #1-6

Prix : 17 €

--------------------------------

Superman son of kal el infinite tome 2





En prenant la suite de son père en tant que protecteur de la Terre, Jon Kent doit affronter son lot d'épreuves quotidiennes, qu'il s'agisse de calmer de gigantesques monstres marins ou de travailler au côté de son petit ami pour révéler la vérité sur les dirigeants corrompus de ce monde... Comme Lex Luthor et son allié Henry Bendix, dictateur du Gamorra. Les deux hommes semblent engagés dans une entreprise de décridibilisation de la communauté super-héroïque en vue de placer leurs propres agents. Aussi, leur premier objectif n'est autre que de gagner la confiance de la population et détruire la réputation grandissante de Kal-El.



Collection : DC Infinite

Série : Superman Son of Kal El Infinite

SCÉNARISTE : TOM TAYLOR - DESSINATEUR : JOHN TIMMS

Date de sortie : 14 octobre 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : #7-12 + Nightwing #89

Prix : 19 €

--------------------------------

Hellblazer – le mystère de la prof sans coeur





Johnny Constantine, du haut de ses 13 ans, a déjà provoqué le courroux de plusieurs esprits hostiles en Angleterre. Pour s'en extirper, il convainc ses parents de l'envoyer aux Etats-Unis, à l'internat Junior Success de Salem dans le Massachussets. Mais, y faire sa place parmi les autres élèves n'est pas si facile et les soupçons du jeune magicien à l'égard de sa tyrannique professeure principale, Mme Kayla vont bon train. Ne serait-elle pas une sorcière ? C'est aux côtés d'une autre inadaptée nommée Anna et d'un démon fort sympathique que John va tenter de lever le voile sur le mystère qui plane dans cette école. Leur enquête sera épique et semée d'embûches !



Collection : URBAN KIDS

Série : Hellblazer - Le mystère de la prof sans coeur

SCÉNARISTE : RYAN NORTH - DESSINATEUR : DEREK CHARM

Date de sortie : 21 octobre 2022

Pagination : 152 pages

Contenu vo : Hellblazer - Mystery Of The Meanest Teacher TPB

Prix : 10 €

--------------------------------

Plot holes





La littérature n'est pas un chemin facile pour les auteurs. Entre la psychologie des personnages, le fil conducteur et les différentes péripéties, ils peuvent facilement se perdre et ne pas arriver à coucher leurs intentions sur le papier. Heureusement, une équipe d'élite veille... Coordonnés par l'Éditrice, les Inco-Errants sont composés de plusieurs personnages de fiction recrutés dans la littérature de genres (horreur, S-F, fantasy, manga, etc.). Leur travail est simple : rectifier le cours d'oeuvres littéraires en perdition.



Collection : Urban Indies

Série : Plot holes

SCÉNARISTE : SEAN MURPHY - DESSINATEUR : SEAN MURPHY

Date de sortie : 21 octobre 2022

Pagination : 152 pages

Contenu vo : The Plot Holes #1-5

Prix : 17 €

--------------------------------

The scumbag tome 2





Le destin des Hommes repose à nouveau sur le pire d'entre eux ! Ernie Ray Clementine réussit l'exploit d'être tout à la fois illettré, drogué, sale et stupide. Considéré comme un déchet de l'humanité, l'ingestion d'un super-sérum lui a pourtant conféré d'étranges pouvoirs, faisant de lui le plus puissant des agents secrets. Cette fois-ci, Ernie devra atteindre la Lune pour déjouer une maléfique secte baptisée Moonflower, qui prévoit d'utiliser un rayon d'amour hallucinogène pour changer tous les humains en hippies...



Collection : Urban Indies

Série : The Scumbag

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEURS : BENGAL, FRANCESCO MOBILI, MATIAS BERGARA, ALEX RIEGEL, JÉRÔME OPEÑA

Date de sortie : 21 octobre 2022

Pagination : 144 pages

Contenu vo : THE SCUMBAG #6-10

Prix : 17 €

--------------------------------

Une soif légitime de vengeance tome 1





Vancouver, de nos jours. Sonny est un homme discret, à la vie tranquille. Lorsqu'il quitte Chinatown pour se rendre à un rendez-vous à quelques kilomètres hors de la ville, une série de menus obstacles – parmi lesquels la pluie, un pigeon agonisant et une bousculade avec un inconnu dans une épicerie – se dressent sur son chemin. Rien de vraiment notable, en somme. Arrivé au lieu de rendez-vous, une maison bourgeoise en pleine campagne, il y découvre une scène dont la violence va radicalement changer le cours de son quotidien sans histoire.



Âge : Adulte

Collection : Urban Indies

SCÉNARISTE : RICK REMENDER - DESSINATEUR : ANDRÉ ARAÚJO

Date de sortie : 21 octobre 2022

Pagination : 128 pages

Contenu vo : A righteous Thirst for Vengeance #1-5

Prix : 19 €

--------------------------------

Batman – one dark knight





C'était le genre de mission que Batman avait mené des centaines de fois : escorter la police de Gotham tandis qu'elle transférait le criminel connu sous le nom d'E.M.P dans la prison de Blackgate. Les pouvoirs électriques du métahumain représentaient une menace certaine, mais la situation semblait sous contrôle. Jusqu'à ce que tout dérape. A présent les rues chaudes de la ville ont sombré dans l'obscurité la plus totale, toutes les lumières se sont éteintes, la police est aux abois et le Chevalier Noir doit se frayer un chemin au coeur du pénitencier le plus dangereux au monde. Sans compter qu'à Blackgate, chaque recoin cache une nouvelle surprise, et l'aube ne semble pas près de poindre...



Collection : DC BLACK LABEL

Série : Batman - One Dark Knight

SCÉNARISTE : JOCK - DESSINATEUR : JOCK

Date de sortie : 28 octobre 2022

Pagination : 160 pages

Contenu vo : Batman One Dark Knight #1-3

Prix : 17 €

--------------------------------

Batman gotham knights #1





Une toxine semblable à celle de l'Epouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants, fan de sport, de jeux vidéo, de mode, semblent dopés à la sérotonine et cherchent à obtenir tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à s'en prendre violemment les uns aux autres. L'enquête de Bruce Wayne le mène vers Blüdhaven, la ville protégée par Nightwing, mais ce dernier ne semble pas ravi de voir son ancien mentor débarquer sur ses terres...



Collection : URBAN GAMES

Série : Batman Gotham Knights

SCÉNARISTE : EVAN NARCISSE - DESSINATEUR : ABEL

Date de sortie : 28 octobre 2022

Pagination : 32 pages

Contenu vo : Gotham Knights: Gilded City #1+ 1 code unique pour débloquer des éléments exclusifs dans le jeu vidéo !

Prix : 4.9 €

--------------------------------

Harley quinn infinite tome 3





Si, dans le passé, Harley Quinn a commis de nombreux crimes, c'est bien une innocente que l'on vient de jeter en prison cette fois-ci ! Et pour le prouver, il ne sera pas de meilleure acolyte que Batwoman. Ensemble, elles chercheront à laver le nom d'Harley en enquêtant sur la nouvelle criminelle de Gotham, Verdict, qui semble en vouloir personnellement à l'ex-copine du Joker.



Collection : DC Infinite

Série : Harley Quinn Infinite

SCÉNARISTE : STEPHANIE PHILLIPS - DESSINATEUR : RILEY ROSSMO

Date de sortie : 28 octobre 2022

Pagination : 136 pages

Contenu vo : Harley Quinn #13-17

Prix : 17 €

--------------------------------

Primordial





1957. L'URSS envoie la chienne Laïka en orbite autour de la Terre. Deux années plus tard, les États-Unis réitèrent l'expérience avec l'envoi de deux singes, Able et Baker. Les morts successives des cobayes des missions Spoutnik 2 et Jupiter scellèrent la fin des programmes russes et américains de conquête de l'espace pour réorienter les efforts des deux empires vers l'armement. Lors du démantèlement d'un projet spatial à Cape Canaveral, un scientifique - le docteur Donald Pembrooke - met cependant la main sur un relevé qui prouverait contre toute attente que les animaux auraient survécu...



Collection : Urban Indies

Série : Primordial

SCÉNARISTE : JEFF LEMIRE - DESSINATEUR : ANDREA SORRENTINO

Date de sortie : 28 octobre 2022

Pagination : 176 pages

Contenu vo : Primordial #1-6

Prix : 21.01 €

--------------------------------

Les sorties du mois d'Octobre chez Urban Comics sont maintenant dévoilés.