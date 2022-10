Chargée de mettre un terme à la série de cadavres laissés dans le sillage du Clown Prince du Crime, la Suicide Squad d'Amanda Waller doit traquer le plus grand ennemi de Batman dans l'espoir de le mettre six pieds sous terre, une bonne fois pour toute. Par devoir, mais surtout par vengeance, l'ancien jeune prodige de Batman, Jason Todd, accepte de mener cette bande de criminels sur le terrain et de ne surtout faire confiance à personne. Et surtout pas à Harley Quinn...

Petit avis sur Suicide Squad Get Joker de chez Urban Comics.DC comics a fait appel à Brian Azzarello et Alex Maleev pour ce Suicide Squad Get Joker, sur le papier c'est hyper intéressant, mais qu'en est-il en réalité ?L'histoire est racontée sous forme de polar violent, avec une grosse dose de vulgarité qui peut en surprendre plus d'un au premier abord. Mais le récit se laisse lire avec des visuels qui tranches avec ce que j'ai l'habitude de voir en général. La surenchère de violence ou de "nudité" (Harley Quinn est souvent dans des situations assez adultes) ne plaira pas à tout le monde, surtout avec cette fin qui gâche un peu le récit.