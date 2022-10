G.I. Joe, A Real American Hero! : 40ème Anniversaire







Vestron fête les 40 ans de la franchise Hasbro G.I. Joe, A Real American Hero! en publiant cet album événement compilant plusieurs épisodes de l’époque Marvel, tous écrits par Larry Hama, à commencer par le mythique #1 qui a lancé la machine en 1982 !



Cet album comprend aussi l’épisode dessiné par Todd McFarlane, un remake du fameux épisode ‘Silent Issue’ (première apparition de Snake Eyes et Storm Shadow) réalisé spécialement pour l’occasion et dessiné par plusieurs artistes ayant marqué l’histoire des comics G.I. Joe A.R.A.H., la première mission de Joe Colton (le G.I. Joe original !), un combat aérien Skystriker vs. Rattler, la rencontre entre G.I. Joe et son alter-ego soviétique : October Guard, l’histoire des jouets G.I. Joe en b.d., des fiches persos, des pin-ups et des éditos pour vous guider dans la découverte de ces comics inédits en France.



Un MUST HAVE absolu pour les fans de G.I. Joe !!



Récits complets et Bonus.



176 pages couleur

PVP : 20.95€

Sortie : Octobre 2022



HALO : Tales from Slipspace







Un HALO d’anthologie !

De nouvelles histoires inédites dans cette anthologie de comics HALO essentielle pour les fans !



Réalisé par Eric Nguyen, Kody Chamberlain, Dave Crossland, Jonathan Goff, Alex Irvine, Vasilis Lolos, John Jackson Miller, Simon Roy, Marco Rudy, Jonathan Wayshak et Duffy Boudreau, avec la participation du créateur de la franchise de 343 Industries Frank O’Connor et le producteur Tyler Jeffers, cet album d’exception comprend aussi une galerie renfermant des œuvres inédites créées spécialement par les artistes de 343 Industries Sam Brown, Daniel Chavez, David Heidhoff, Josh Kao, Justin Oaksford, Jia Ruan et Chase Toole.



Poursuivez l’exploration du lore de l’impressionnante série de jeux vidéo Microsoft !



128 pages couleur

PVP : 17.95€

Sortie : Octobre 2022



POWER RANGERS Unlimited : Mighty Morphin tome 3







Zordon cache un secret…

Après l’attaque d’Angel Grove par le Seigneur Zedd et la révélation de l’identité du nouveau Ranger vert, les Power Rangers pourront-ils encore faire face à la trahison de l’un d’entre eux ?



Doutant de ses capacités de mentor, Zordon se tournera vers un vieil ami… le conduisant à choisir entre sa loyauté et le destin de la Terre. Et au centre de tous ça, un sombre secret dissimulé dans le passé de Zordon… !



La double-série POWER RANGERS UNLIMITED suit deux équipes différentes de Rangers dans les albums MIGHTY MORPHIN et POWER RANGERS, qui se croisent et dont les destins se mêlent, pour former une seule et grande saga.

Go GO !!!



112 pages couleur

PVP : 16.95€

Sortie : Octobre 2022



Les nouveautés de chez Vestron pour le mois d'Octobre se dévoile.