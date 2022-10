Petite présentation du Vulcan II Mini de chez Roccat.On commence comme d'habitude, par la boîte. C'est sobre comme toujours avec la marque allemande, qui nous offre un packaging de qualité. Vous le savez, j'aime beaucoup les boîtes, et elle restera bien évidemment à la maison.À l'arrière, nous retrouvons les traditionnelles caractéristiques de la bête.À l'intérieur, nous retrouvons, le câble USB-C, car le Vulcan II Mini est un clavier qui est filaire. La petite notice, qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. C'est toujours sympa d'avoir un papier. Comme toujours, le clavier propose une multitude de couleurs, histoire de personnaliser au max son petit joujou.Le clavier est livré avec des switches Titan II Optical Red, pour un confort optimal et une robustesse dans le temps.Si vous connaissez la gamme Vulcan, vous serez en terrain connu avec le châssis en aluminium avec un effet brossé et il est même possible de le relever un peu avec ses patins prévu pour incliner le clavier. Ici pas de pavé numérique, le clavier est 65% plus petit que ceux de la gamme classique. Mais le confort est tout de même au rendez-vous.