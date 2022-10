WRC 10 FIA World Rally Championship

Pour célébrer les 50 ans du championnat, WRC 10 vous offre une édition Anniversaire inédite, riche en nouveautés et en sensations fortes. Revivez les moments les plus intenses du championnat de 1973 à nos jours ! Le mode Historique de WRC 10 met vos talents de pilote à rude épreuve au travers de 19 événements historiques qui exigent de s’adapter aux conditions de course de chaque époque. Doté d’une physique hyper réaliste et ultra précise, WRC 10 améliore encore les sensations de conduite grâce une meilleure gestion des forces aérodynamiques, du turbo et du freinage, sur toutes les surfaces !



Le jeu sera disponible jusqu’au lundi 3 octobre à 8h59.

Ce week-end, XBOX propose de se la jouer pilote de Rally avec le jeu WRC 10 FIA World Rally Championship.