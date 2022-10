Baby Boss (2017)Downsizing (2017) - Avec Matt DamonScary Movie 2 (2001)Minority Report (2002) - Avec Tom Cruise, Kathryn Morris et Colin FarrellParanormal Activity 2 (2010)Paranormal Activity 5: Ghost Dimension (2015)Tous en scène (2016)L'Empire du bling - Saison 3Le Téléphone de M. Harrigan - Basé sur la nouvelle de Stephen King et co-produit par Ryan MurphyPupille (2018 ) - Avec Sandrine Kiberlain et Gilles LelloucheThe Midnight Club - Par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Sermons de minuit...)Derry Girls - Saison 3, avec Nicolas CoughlanThe Redeem Team : Rebondir ensembleJeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueurKev Adams : Le vrai moiPapicha (2019) - Par Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri et Shirine Boutella10 octobreDétective Conan - Saison 3The Playlist - Sur la création de SpotifyexceptionSpider-Man: Far From Home (2019) - Avec Tom HollandThe Watcher - Par Ryan Murphy, avec avec Naomi Watts et Bobby CannavaleLes papillons noirs - Avec Nicolas Duvauchelle18 octobreLiSA Another Great DayL'École du Bien et du Mal - Par Paul Feig, avec Michelle Yeoh, Kerry Washington et Charlize TheronNotre-Dame, la part du feu - Avec Caroline Proust et Roschdy ZemLove is Blind - Saison 3 (à partir de cette date)Un gars, une fille - Saisons 1 à 5Barbares - Saison 2Le Cabinet de curiosités - Par Guillermo del ToroL'Évadé : L'étrange affaire Carlos GhosnMeurtres sans ordonnance - Avec Jessica Chastain et Eddie RedmayneRomantic KillerÀ l'Ouest, rien de nouveau - Basé sur le livre All quiet on the western frontWendell et Wild - Par Henry Selick (Coraline, L'Étrange Noël de Monsieur Jack) et Jordan Peele (Get Out, Nope, Us)Big Mouth - Saison 6I Am a Stalker