Fans de "La planète des singes", voici un visuel pour le prochain film sous l'aire Disney. Avec quelques petites informations au passage.Avec déjà un premier visuel, a se mettre sous la dent, pour une histoire qui se déroule plusieurs années après la dernière trilogie.Le titre de ce nouveau volet, qui devrait être une nouvelle trilogie est "Kingdom of the Planet of the Apes", avec Freya Allen et Owen Teague.Pour le reste, il faudra attendre encore quelques mois, le film étant prévu pour 2024.