Le collector du jeu Ghostbusters: Spirits Unleashed se dévoile enfin et perso, je suis assez déçu. Je m'attendais à un pack proto ou un piège à fantômes et finalement, nous aurons juste une réplique du livre Tobin's Spirit Guide.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Un réplique du livre Tobin's Spirit Guide, avec son socle-Des autocollants-Un posterLe collector devrait être distribué par Just for Games en France.