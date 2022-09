Adapté du best-seller de Joyce Carol Oates, BLONDE est une relecture audacieuse de la trajectoire de Marilyn Monroe, l’une des icônes hollywoodiennes les plus atemporelles. De son enfance tumultueuse à son ascension fulgurante et à ses histoires d’amour complexes – de Norma Jeane à Marilyn –, BLONDE brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer l’écart de plus en plus important entre sa personnalité publique et la personne qu’elle était dans l’intimité.

Le biopic tant attendu, consacré à la vie de Marilyn Monroe est enfin disponible depuis ce matin en exclusivité sur Netflix.Le film fait couler beaucoup d'encre depuis hier (et aussi bien avant), de part son côté un peu trop sombre de la vie de la starlette d'Hollywood.Pour l'incarner, le réalisateur Andrew Dominik, a jeté son dévolu sur l'actrice Cubaine, Ana de Armas, que l'on n'a plus besoin de présenter tellement, elle est partout.C'est disponible maintenant sur Netflix.