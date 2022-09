Qui est le dernier Ronin ? Le clan Hamato n'est plus et les Foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par les guerres civiles... mais le dernier survivant de la fratrie des Tortues rôde dans l'ombre. Hantée par les fantômes des tragédies passées, la mystérieuse Tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l'honneur de sa famille disparue. Par les cocréateurs légendaires Kevin Eastman et Peter Laird, accompagnés de Tom Waltz, scénariste de la série principale, découvrez l'histoire finale des Tortues Ninja !



Le Comics , The Last Ronin de chez HiComics est disponible en préco pour 29.99€. Inutile de vous dire que je l'attends comme un dingue, j'ai failli me prendre la version US, mais ma commande à été annulée pour je ne sais quelle raison.D'après, ce que j'ai cru voir, une suite est prévue. Comme pour les TMNT/Power Rangers (sûrement un petit article dessus, prochainement).Le livre sera disponible le 9 Novembre, avec à l'intérieur pas mal de croquis et 224 pages de plaisir pour les fans des Tortues Ninja.