Le jeu met en scène la Batman Family et permet aux joueurs d'incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros DC qui ont pour devoir de devenir les nouveaux protecteurs de Gotham City suite à la mort de Batman. Qu'il s'agisse de résoudre les mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville ou de vaincre des vilains iconiques lors d'affrontements épiques, les joueurs devront relever de nombreux défis pour devenir leur propre version du Chevalier Noir. Les fans peuvent précommander le jeu pour recevoir le skin personnalisé « 233 » du Batcycle à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC. Pour en apprendre plus sur les événements à l'origine de l'histoire du jeu, ne manquez pas les 6 numéros du préquel Batman Gotham Knights, dès le 28 octobre prochain. 1 code est inclus pour débloquer du contenu en jeu dans chaque numéro.

Nouveau trailer de Gotham KnightsGotham Knights sortira le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.