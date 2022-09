LOVELY FRIEND(ZONE)

TOME 4







Alors qu’elle passe son temps à rêver du jour où elle aura enfin un petit ami, Hacchi fait la connaissance de Mizuno, un des beaux gosses du club de foot.



Elle ignore pourquoi, mais ce garçon qu’elle admire tant semble la traiter d’une manière particulière… La jeune fille n’a aucune expérience en amour, et là, entre les espoirs et les doutes, autant dire que c’est le chaos dans sa tête !



Comment son coeur peut-il s’emballer à ce point alors qu’ils sont censés n’être que des amis ?



Un pas après l’autre, la jeune lycéenne va vite découvrir la complexité de l’amour !



Parution 7 octobre 2022

Nb de pages 176

Collection Shojo Kana

------------------------------



NARUTO - ÉDITION HOKAGE

TOME 4







En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l’école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage.

Sur l’invitation de maître Kakashi, Naruto et ses coéquipiers se sont inscrits à l’examen de sélection des ninjas de « moyenne classe ». après avoir réussi l’épreuve écrite, les candidats se rendent sur les lieux de la seconde épreuve : « la forêt de la mort ». Dans cette forêt au nom lugubre, les différentes équipes se livrent une lutte sans merci pour s’emparer de rouleaux. C’est à ce moment que Naruto et ses compagnons se font attaquer par un mystérieux ninja nommé Orochimaru ! après avoir mis K.O. notre héros, Orochimaru dépose une marque maléfique dans la nuque de Sasuke et disparaît… pourquoi diable a-t-il fait ça ?! Naruto et Sasuke restant inconscients, Sakura se retrouve seule pour affronter le trio de ninjas d’Oto no Kuni, le pays du son !! Lee surgit à son secours, mais il est également mis hors d’état de se battre ! Sakura décide alors de riposter avec toute la fureur du désespoir…



Parution 7 octobre 2022

Nb de pages 386

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------



ATOM THE BEGINNING

TOME 14







Grâce à la collaboration du trio du laboratoire n° 7, le robot A108 a enfin vu le jour.



Mais quelques jours après, il disparaît avec Moriya…

Deux semaines plus tard, le tournoi de lutte entre robots est le théâtre d’un événement inattendu et d’étonnantes révélations sont faites…



Parution 7 octobre 2022

Nb de pages 182

Collection Shonen Kana

Catégorie Science-fiction

------------------------------



LOVE FRAGRANCE

TOME 8







Asako Yaeshima, une employée qui a des complexes parce qu’elle transpire beaucoup, vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle.



Après être allés rencontrer les parents de Kôtarô, nos deux tourtereaux découvrent la vie à deux. Cependant, alors que le deuxième voyage entre employés à Okinawa se profile, Asako réalise qu’elle a grossi !



Parution 7 octobre 2022

Nb de pages 176

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance

------------------------------



MISSION: YOZAKURA FAMILY

TOME 10







Taiyô parvient enfin au dernier sous-sol de la base ennemie et engage un violent combat contre Kawashita !

C’est alors que sa Floraison s’emballe et que les souvenirs de Kawashita traversent son esprit.



Quel est donc le passé de ce dernier et qui est-il vraiment…?



Les Yozakura parviendront-ils à mener à bien leur périlleuse mission…?!



Parution 14 octobre 2022

Nb de pages 208

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------



SHAMAN KING - 0

TOME 1







à l’au-delà. Tous les cinq ans, ils participent au Shaman Fight. Le vainqueur de ce tournoi deviendra un dieu si puissant qu’il pourra changer le monde.



Yoh, Ren, Horohoro ou encore Lyserg sont des shamans qui entreront plus tard dans la légende. Les histoires de Shaman King Zero se passent avant leur Shaman Fight et montrent la haine, les hésitations, les décisions et également les douleurs qui les ont animés…



Parution 14 octobre 2022

Nb de pages 196

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------



SHAMAN KING - 0

TOME 2









Parution 14 octobre 2022

Nb de pages 204

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------



ADABANA

TOME 3







Le voile est enfin levé sur tous les contours de l’affaire. Dans cette vérité en contradiction avec les précédents témoignages se dessine le véritable objectif de Mizuki Aikawa. Mais sur quelle version de la réalité les avocats de Mizuki vont-ils s’appuyer pour la défendre ? Qui est vraiment responsable de la mort de Mako Igarashi ? Le procès dont dépend la destinée de Mizuki s’ouvre enfin, clôturant le récit de la lycéenne qui avait pris sur elle de traduire le mal en justice.



L’autrice NON réussit un tour de force en nous embarquant dans son récit à suspense fascinant de bout en bout, malgré des scènes de violence physique explicites, hyper-réalistes, aux limites du sordide, mais jamais gratuites. Âmes sensibles, passez votre chemin…



Parution 14 octobre 2022

Nb de pages 256

Collection Big Kana

Catégorie Crimes & mystères

------------------------------



GINTAMA

TOME 75









Parution 14 octobre 2022

Nb de pages 208

Collection Shonen Kana

Catégorie Humour

------------------------------



DARWIN'S INCIDENT

TOME 2









Parution 21 octobre 2022

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Catégorie Science-fiction

------------------------------



TÔGEN ANKI - LA LÉGENDE DU SANG MAUDIT

TOME 6







Une légende raconte qu’un enfant extrêmement fort serait né d’une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu’il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages.

Ce héros n’est pas une légende… Tout comme les Oni…

Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage !



Jin Kôgasaki s’est fait enlever par Shinya Momoiwa, et les membres de l’unité de Nerima de l’Agence Momotarô passent, eux aussi, à l’attaque !



Parution 21 octobre 2022

Nb de pages 192

Collection Dark Kana

Catégorie Action

------------------------------



VANUPIED

TOME 1







À Vesmondo, où chaque vêtement confère un pouvoir magique à son porteur, vit Luth Sakristo, un adolescent orphelin doté d’un étonnant pouvoir incontrôlable.

Lancé à la poursuite des criminels qui ont

enlevé son grand-père, Luth arrive aux abords de la ville de Suno mais cette dernière semble frappée d’un étrange mal.

La venue de notre héros risque bien de

bouleverser le quotidien des habitants.



Parution 21 octobre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Aventure

------------------------------



ZETTAI KAREN CHILDREN

TOME 57









Parution 21 octobre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Aventure



------------------------------



ENTRE LES LIGNES

TOME 6









Parution 28 octobre 2022

Nb de pages 194

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance

------------------------------



SWEET KONKRETE

TOME 3









Parution 28 octobre 2022

Nb de pages 208

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------



GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME

TOME 14









Parution 28 octobre 2022

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action



------------------------------



UN PETIT AMI TROP PARFAIT ?

TOME 12







Iroha vient de trouver sa pire ennemie, qui n’est autre que la mère de Kusakabe !

Celle-ci exige de la jeune fille un bulletin de notes irréprochable, sans quoi elle n’autorisera pas sa relation avec son fils. Loin de se décourager, Iroha se lance dans de longues séances de révision, persuadée de pouvoir décrocher un A à l’examen blanc pour entrer à Tôdai.

Mais alors qu’ils passent la nuit le nez dans leurs cahiers pendant un week-end chez des amis, les deux jeunes se laissent distraire…



Face à une future belle-mère inflexible, Iroha se sent d’humeur provocatrice !



Parution 28 octobre 2022

Nb de pages 176

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

------------------------------



DIAMOND IN THE ROUGH

TOME 3







Akeboshi passe outre son aversion pour Tsuzumi et s’allie à lui dans l’espoir de capturer Yukari, la mangeuse de pierres qui a pétrifié Kai.



Akeboshi et ses compagnons laissent de côté les doutes qu’ils entretiennent concernant les intentions de la Guilde des minéralogistes et se dirigent vers le repaire présumé de Yukari. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu…!



De son côté, Kai est plongé au sein d’un monde subconscient dans lequel il est confronté à une épreuve !! Quel problème doit-il surmonter pour atteindre la récompense promise, à savoir un supplément d’énergie !?



Parution 28 octobre 2022

Nb de pages 204

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

------------------------------

Les nouveautés chez Kana pour le mois d'Octobre 2022, sont dévoilés.