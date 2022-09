"Nous sommes ravis de nous associer à McLaren Racing et de proposer pour ​ une durée limitée une autre livrée spéciale", a déclaré Paul Jeal, Directeur Principal de la franchise F1 chez Codemasters. "Nous savons à quel point nos joueurs aiment les livrées uniques et le Mode Future ne fera pas exception."

Afin de renforcer le caractère authentique du jeu, le studio a publié hier sa deuxième mise à jour du classement des pilotes en collaboration avec les experts de la Formule 1 David Croft, Alex Jacques et Anthony Davidson, afin de mieux refléter les performances individuelles jusqu'au FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022 compris. La domination de Max Verstappen voit sa note globale augmenter à 96, soit deux points de plus que son plus proche rival. Les performances récentes de Zhou Guanyu ne sont pas passées inaperçues et il est maintenant huit points plus haut que dans le classement de départ.

Le jeu F1 22, proposera des articles spéciaux avec la prochaine livrée McLaren Racing, conçue pour être utilisée lors des Grands Prix de Singapour et du Japon. La livrée spéciale du Mode Future, sera gratuite pour tous les joueurs à partir du 11 octobre dans le cadre du pack téléchargeable de la Série 3 du Podium Pass et remplacera la livrée McLaren Racing standard dans le jeu pendant un mois.Le Mode Future s'inspire des paysages futuristes et avant-gardistes de Singapour et du Japon. Le style graphique 3D présente une palette variée et lumineuse de couleurs néon. Le mode sera disponible pendant une durée limitée mais les joueurs pourront télécharger gratuitement la nouvelle livrée McLaren de façon permanente et l'utiliser dans le jeu passé cette date. La nouvelle livrée sera également utilisée par la McLaren Shadow Team dans le cadre des F1 Esports Series du 12 au 14 octobre.Le jeu F1 22 est disponible sur PlayStation, XBOX et PC.