Maréchal de Mos Pelgo, une petite ville sur Tatooine, Cobb Vanth a gagné la confiance des citadins en tant que gardien de la paix et leader compétent. Vanth, à un moment donné, était le gardien de l'armure mandalorienne de Boba Fett, qu'il a achetée aux commerçants Jawa.

Une nouvelle figurine, dans l'univers du Mandalorian vient d'être dévoilé par Hot Toys. Il s'agit du personnage Cobb Vanth, inutile d'attendre, une nouvelle figurine de Cara Dune, car il a très peu de chance qu'elle arrive.À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée de Timothy Olyphant en tant que Cobb Vanth dans Star Wars : The MandalorianUne sculpture de tête nouvellement développée avec une expression faciale très précise, des rides détaillées et une texture de peauUn casque Boba Fett interchangeable avec télémètre articuléEffets de détresse spécialement appliqués sur les armures, les armes et les accessoiresCorps avec plus de 30 points d'articulationsEnviron 31 cm de hauteurSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains détenduesUne paire de mains gestuellesUn pistolet tenant la main droiteUn poing droitChaque sculpture de tête est spécialement peinte à la mainCostume:Une armure et gilet mandaloriens avec des effets vieillisUne paire de gantelets rouge brunâtre avec effets de vieillissementUne chemise à manches longues de couleur brun rougeâtreUne ceinture marron avec munitions et étui de pistoletUne paire de pantalons de couleur marronUne paire de bottes de couleur brun jaunâtreUne écharpe de couleur rougeUne genouillère droite jaune avec effets d'intempériesArmes:Un fusil blasterUn pistolet blasterAccessoires:Un jetpack avec des effets vieillis et une fusée détachableDeux accessoires de feu de propulseur réalistes (attachables au jetpack)Un accessoire d'effet de tir (attachable à la fusée)Une bouteille de boisson avec ba tisséBase de figurine de diorama à thème spécialement conçueTaille du produitHauteur : 12,2" (31 cm)Taille de boîteHauteur : 5,25" (13,3 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 15,25" (38,7 cm)Poids d'expédition5,00 livres (2,3 kg)Pour le prix, nous sommes sur du 300€ minimum. Ça devient cher les Hot Toys, surtout, si on prend une édition collector, qui peut monter à plus de 500€.