Retrouvez l'histoire poignante et les personnages inoubliables de The Last of Us, lauréat de plus de 200 récompenses du Jeu de l'année.



Dans un monde dévasté où se mêlent infectés et survivants endurcis, Joel, un protagoniste désabusé, est engagé pour faire sortir Ellie, 14 ans, d'une zone de quarantaine militaire. Mais ce qui devait être une simple mission de routine se transforme vite en un dangereux périple à travers le pays.



Contient l'histoire solo complète de The Last of Us et le chapitre bonus acclamé Left Behind, qui relate les événements qui ont bouleversé la vie d'Ellie et de sa meilleure amie, Riley.

Décidément, beaucoup Accolades Trailer, après Destroy All Humans 2 ! Repobed, voici ceux de The Last of US Part I.Le jeu est disponible en exclusivité, sur PlayStation 5 depuis le 2 Septembre 2022.