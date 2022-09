Remake de Destroy All Humans! 2, nous retrouvons ici Crypto, le petit extraterrestre teigneux qui n'est pas près de s'arrêter au pays de l'oncle Sam. C'est désormais en Grande-Bretagne, en Russie et au Japon qu'il va semer la zizanie à grands coups de désintégrateur et autres sondes mal placées.

Le jeu Destroy All Humans! 2 - Reprobed s'offre un Accolades Trailer, avec les bons mots de la presse. En même temps, le jeu est vraiment sympa.Le jeu est disponible depuis le 30 Août, sur PlayStation, XBOX, Switch et PC.