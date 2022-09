Ce robot n'est pas votre jouet Buzz Lightyear standard. Avec plus de 50 micropuces et plus de 23 moteurs, il est réaliste dans la façon dont il se déplace et interagit avec les collectionneurs. Le logiciel de reconnaissance vocale de Robosen fait qu'il est difficile d'oublier que Buzz n'est pas un robot conscient : plus de 200 mots et actions du garde de l'espace divertiront et impressionneront les fans de Pixar pendant des heures. Les collectionneurs peuvent utiliser un appareil intelligent pour programmer le robot, en utilisant les modes de programmation vocale, manuelle, par blocs ou logicielle.







Le robot de collection Buzz Lightyear mesure plus de 16 pouces, soit environ 42cm de hauteur et est conçu pour ressembler tellement au personnage du film Lightyear que vous pouvez à peine voir la différence !

Après avoir sortie un robot Optimus Prime, la société Robosen récidive avec cette fois, un Buzz Lightyear vraiment sympa. Deux pack sont disponibles, une version "classique" et un me version "collector" avec différents objets en plus, dont le jet pack du Rangers de l'espace.Il y a deux éditions à collectionner : le Buzz Lightyear Space Ranger Alpha, au prix de 649$ et le Buzz Lightyear Infinity Pack en édition limitée, au prix de 749$.