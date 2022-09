Dans les années 1980, le jeune Paul Graff mène une enfance paisible dans le Queens à New York. Avec Johnny, un camarade mis au ban de la classe à cause de sa couleur de peau, ils font les 400 coups. Paul pense être protégé par sa mère, présidente du conseil des parents d’élèves, et par son grand-père dont il est très proche. Mais à la suite d’un incident, il est envoyé à la Kew-Forest School. L'établissement est en partie administré par Fred Trump — père du futur président des Etats-Unis Donald Trump — tout comme une bonne partie du Queens.

Le nouveau film de James Gray, Armageddon Time, se dévoile avec un trailer et une affiche.Un casting cinq étoiles avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta, Anthony Hopkins et Jessica Chastain.Le film sortira en salle, le 28 Octobre 2022 aux US.