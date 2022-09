Si vous êtes fan de sport automobile et plus particulièrement de F1, je ne vais pas faire durer le suspense longtemps ; ce jeu est fait pour vous ! Dans ce jeu, c’est vous le patron de l’écurie, alors plus la peine de crier sur Ferrari et leur stratégie douteuse, maintenant, c’est à vous de gérer et de mener votre team sur la première marche du podium. C’est ce que vous propose les équipes de Frontier Developments, et je peux vous dire que la formule est plutôt bien réussi. Ici, on ne conduit pas les monoplaces (il faut se tourner vers le jeu de Codemasters par exemple pour cela avec l’excellent F1 22) mais on porte la casquette du patron, on met en place la stratégie de course, on choisi les pièces sur les F1, on gère les différents départements et bâtiments de son écurie. Tous les éléments d’un jeu de gestion y sont et plutôt d’une belle manière.Dès l’écran d’accueil, le jeu nous plonge dans le monde de la F1, avec toutes les licences officielles, la musique emblématique et un soin apporté à la clarté des menus. On à qu'une une envie: aller choisir son écurie et partir pour le premier GP ! Au moment de choisir, le jeu nous propose un résumé de l’histoire et ses objectifs de saison pour chaque écurie. C’est à vous de choisir ce qu’il vous plaira, mais c’est aussi une mise en scène très bien amenée pour choisir la « difficulté » du jeu. En effet, choisir les écuries du haut de tableau telle que Red Bull ou Ferrari, vous donne un certain avantage et vous facilite grandement l’apprentissage, comparer à choisir Aston Martin par exemple, ou vous allez devoir cravaché très dur afin de pouvoir espère voir un podium. Donc, à vous de choisir le défi que vous voulez relever, mais cela annonce pas mal de rejouabilité au jeu, ce qui est très appréciable.Une fois lancer, le petit tuto nous accompagne et nous explique plutôt bien les différents menus et ce que l’on peut faire de notre team. Jeu de gestion oblige, des menus et des choix, il y en a ! Vous pouvez améliorer la voiture dès le début (chose que je recommence au passage), et vous lancer dans la conception d’une pièce afin d’améliorer les performances de la voiture, changer des membres de votre équipe, améliorer ou construire de nouveaux bâtiments pour votre écurie…déjà beaucoup de possibilités. Les menus sont très clairs et bien pensés, même à la manette. Le jeu sur XBOX Séries X se fait très bien et les touches reste intuitive.Ensuite, viens les week-ends de course. Le ‘cœur’ du jeu et la encore, on n'est pas déçu ! On démarre avec les essais libres et le jeu nous demande d’optimiser les réglages de sa voiture afin d’en tirer le maximum et d’être le plus rapide possible en course. Cela se traduit par une série de curseurs à placé et qui vont concerner l’appui de la voiture, le réglage de l’aileron arrière, de l’avant… et chaque essai nous rapprochant du 100%. C’est vraiment bien pensé et cela amène un véritable intérêt aux essais libres. Ensuite, viennent les qualifications et la course. Et pour la course, on est en immersion totale. Le jeu nous retranscrit fidèlement l’ambiance des courses, aider par des graphismes vraiment pas mal pour un jeu de gestion et des caméras qui nous rapproche au plus près. L’interface en course est bien pensée : l’écran est scindé en 2, avec de chaque côté les pilotes auxquels on peut donner des indications lors de la course, comme être agressif, utilisé l’ERS pour doublé, etc. Pas mal d’options donc pour ajuster la stratégie en course et réagir en fonction des situations. Et les situations, ils en arrivent pas mal, avec des pilotes qui perdent le contrôle, la Safety Car, qui rentre et qui nous oblige à revoir notre stratégie de course. On se prend au jeu très facilement et c’est plaisant. Surtout quand on arrive à gagner des places et à finir la course dans une bonne position.Pour une première monture, le jeu est vraiment bien et intéressant, on prend plaisir à voir évoluer son écurie et participer aux différentes courses, week-end après week-end. Le jeu est accessible, avec des graphismes au top pour un jeu de ce genre, les licences officielles, le système de R&D pour développer sa voiture, la gestion du staff et des pilotes, qui peuvent être changé comme on le souhaite…Il y aurait encore pas mal à dire sur le jeu, mais il est vraiment complet. Le seul point faible que je pourrais dire, c’est que c’est dommage de ne pas pouvoir commencer avec une nouvelle écurie, voir de partir de F3 ou F2. Peut-être dans une prochaine version du jeu. En attendant, je retourne sur ma carrière avec Alfa Tauri en espérant gagné le championnat !