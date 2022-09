Call of Duty: Modern Warfare II est la suite de Modern Warfare, le blockbuster de 2019. À l'occasion du retour de l'emblématique meneur capitaine John Price, l'intrépide John "Soap" MacTavish, le sergent vétéran Kyle "Gaz” Garrick et le loup solitaire adulé des fans, Simon “Ghost” Riley, assistez aux prouesses qui font de la Task Force 141 (TF141) l'escouade légendaire qu'elle est aujourd'hui.



Exploitez de nouveaux véhicules, armes et équipements à la pointe de la technologie pour affronter vos ennemis. Équipez-vous et menez le combat en mer pour y assiéger des ennemis sous l'eau frayez-vous un chemin dans une base adverse fortifiée, infiltrez-vous dans les canaux et libérez des alliés indispensables dans une prison secrète cachée en montagne.



Infinity Ward présente un gameplay nouvelle génération dernier-cri au rythme effréné. Luttez aux côtés de vos amis dans une expérience immersive dotée de sons, éclairages et graphismes au réalisme stupéfiant, qui créent l'opus Call of Duty le plus abouti de l'histoire.



Modern Warfare II comprend une variété d'innovations en matière de gameplay et de graphismes, qui permettent à la franchise d'atteindre un niveau sans précédent, notamment avec :



Un tout nouveau système d'IA avancée

Une technologie de rendu et de photogrammétrie améliorée

Un nouveau système d'armurerie, pour permettre toujours plus de personnalisation

Des innovations qui posent les fondations d'un gameplay de nouvelle génération.

Restez aux aguets.

Le jeu Call of Duty: Modern Warfare II est actuellement à 60.99€ sur tous les supports, sur Amazon.