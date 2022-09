Sophie et Agatha sont meilleures amies. Elles sont destinées à intégrer l'école du bien pour la première avec Cendrillon et Blanche-Neige, et l'école du mal pour la seconde. Cependant, à la suite d'un sort, leur destinée respective va basculer et leur amitié sera mise à rude épreuve.



Extrait



Trailer



Le nouveau film avec Charlize Theron, se montre avec un extrait, après un trailer, il y a quelques jours.Le film sera disponible dès le 21 Octobre, en exclusivité sur Netflix.