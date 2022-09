Dans OXENFREE, les joueurs incarnent Alex, une ado brillante et rebelle qui emmène son nouveau demi-frère Jonas à une fête sur l'île d'Edwards, un site militaire abandonné. La nuit tourne au drame quand le groupe d'amis ouvre, sans le savoir, une faille spectrale provenant du passé énigmatique de l'île. Les joueurs doivent déterminer chaque aspect de l'histoire d'Alex à travers des choix de dialogues qui conditionnent leur progression et l'exploration de l'île. Ce qui se trame sous l'apparence envoûtante de la magnifique île d'Edwards est sur le point de changer à jamais l'avenir et le passé.

"OXENFREE est un jeu que beaucoup apprécient. Sa disponibilité sur Netflix est une occasion merveilleuse pour nous de présenter l'histoire d'Alex à un public plus large, peut-être même à des personnes qui n'auraient jamais pensé se mettre un jour aux jeux vidéo", explique Sean Krankel, cofondateur et directeur de studio Night School Studio. "En tant que studio de jeux Netflix, nous bénéficions d'un soutien optimal pour offrir NETFLIX OXENFREE à travers le monde. Notre communauté demandait depuis longtemps des sous-titres dans plus de langues, et avec cette édition du jeu, c'est chose faite. NETFLIX OXENFREE permet aux joueurs des quatre coins du monde de vivre une belle expérience narrative dans leur propre langue."

Le jeu OXENFREE est disponible sur NetflixLes abonnés Netflix peuvent désormais télécharger OXENFREE sur leurs appareils iOS et Android, sans pub ni achats intégrés. Premier titre créé par Night School Studio, ce jeu d’aventure primé et axé sur le récit avait ravi la critique lors de sa sortie en 2016. Aujourd’hui, il continue d'être acclamé par les joueurs pour sa patte originale, son système de dialogues très réaliste, son histoire captivante, ses personnages attachants et ses graphismes enchanteurs.