Les chats sont des êtres territoriaux : ils ont leurs habitudes et tolèrent difficilement que l'on envahisse leur monde. Le monde en question, c'est justement cette ancienne bâtisse aux allures gothiques dont la jeune Flora vient d'hériter. Et la cohabitation ne va pas se faire sans mal, le chat usant de tous les stratagèmes possibles pour énerver la nouvelle occupante des lieux ou perturber ses visiteurs, notamment son soupirant.



La vie dans le manoir devient d'autant plus étrange que ce chat aux allures de motchi fantôme a d'étranges pouvoirs fantastiques. Il peut voler, se démultiplier, changer de forme, lancer des rayons laser du regard... en plus de tout ce qui fait qu'au naturel un chat peut être énervant !

Vega Dupuis annonce l'arrivée du manga Creepy Cat, pour le 14 Octobre pour le tome 1 et 2023, pour la suite. Le plus, c'est que l'histoire tiendra en 4 tomes, ça c'est vraiment pas mal.Titre original : Creepy CatAuteur : Cotton ValentÉditeur japonais : KodanshaNombre de volumes : 4 (série finie)