Le nouveau Disney, ou plutôt, l'un des nouveaux Disney, se dévoile avec un trailer et une affiche. Strange World, ou chez nous Avalonia, l'Étrange Voyage, sortira uniquement sur Disney+ en France. Alors que nos amis US, devront se déplacer en salle pour pouvoir voir ce Strange World.Pourquoi, nous aurons le film sur Disney+, chez nous ?Tout simplement, parce que Disney n'est pas d'accord avec cette putain de chronologie des médias qui casse les burnes à tout le monde.Bref, pas de date de sortie encore pour la France, donc il faudra se contenter de ce trailer pour le moment.

Les Clade, une famille d'explorateurs légendaires, part explorer la terre d'Avalonia, peuplée de créatures fantastiques. Les différends entre les membres de la famille pourraient hélas faire échouer cette mission, la plus importante de leur vie.

posted the 09/21/2022 at 08:42 PM