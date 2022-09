Wrath of the Lich King était bien plus que la deuxième extension de World of Warcraft. Pour les millions de joueurs, sa sortie a été un moment décisif dans la jeune histoire du MMORPG un moment décisif qui a propulsé le jeu dans une nouvelle stratosphère de popularité et de prestige. Le Norfendre est peut-être froid, mais ici, chez iam8bit, nous ressentons la chaleur et la nostalgie, en repensant aux bons souvenirs d'innombrables raids nocturnes glacés. Nous avons donc collaboré avec les gens de Blizzard Entertainment pour créer un 2xLP digne du trône de glace !



À l'intérieur, vous trouverez des morceaux choisis de Russell Brower, Derek Duke, Glenn Stafford, Jason Hayes, et Derek Duke et Neal Acree.

Tracklist :



FACE A



1. Wrath of the Lich King (titre principal)

2. Le repos des dragons

3. Arthas, mon fils (introduction cinématographique)

FACE B



4. Chemin des larmes

5. Chant de cristal

6. Dalaran

7. Chasseurs de Dieu

8. Forgé dans le sang

FACE C



9. Montagnes de tonnerre

10. Secrets oubliés depuis longtemps

11. Les Kalu'ak

12. L'œil de l'éternité

13. Jardin de la vie

14. L'abattage

CÔTÉ D



15. Fjord hurlant

16. L'Ascension des Vrykuls

17. Toundra Boréenne

18. Totems du Grizzlemaw

19. La porte de la colère

20. L'Ombre d'Angrathar

21. Assaut sur New Avalon

Just for Games distribuera le vinyle World of Warcraft: Wrath of the Lich King en France.World of Warcraft Wrath of the Lich King (Original Soundtrack) 2LP sera disponible le 30 juin 2023 .