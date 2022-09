Stray est le jeu d'aventure à la troisième personne développé par BlueTwelve Studio, acclamé par la critique, qui a conquis le cœur des amoureux des chats et des joueurs du monde entier lors de son lancement en juillet dernier. Les joueurs exploreront une ville en décomposition et élucideront un ancien mystère en contrôlant un chat extrêmement tenace. Les expéditions commencent aujourd'hui pour que les amateurs puissent compléter leur « fanchatsitque » collection.

posted the 09/20/2022 at 08:20 PM by leblogdeshacka