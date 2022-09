Eastman et Laird offrent à leur saga culte son arc le plus ambitieux !



L’honneur du clan Hamato a été restauré : Shredder n’est plus... mais le combat ne fait que commencer. Entre luttes de pouvoir et désir de vengeance, le clan Foot sème le chaos et la destruction. Tandis que la grande famille des Tortues se déchire, une guerre sans précédent s’abat sur New York, et les fils de Splinter vont devoir affronter seuls les conséquences de leurs actes.



Un quatrième tome épique qui se concentre sur la première partie de « New York, ville en guerre », fresque grandiose en treize épisodes et baroud d’honneur du légendaire duo de Mirage Studios.

Pleins feux sur les ennemis emblématiques des Tortues Ninja !



De la jeunesse du plus cruel des Utroms au mystérieux séjour d’Oroku Saki au royaume des morts, en passant par l’éveil poignant d’Alopex et la lutte de Karai pour s’imposer au sein du clan Foot, les adversaires iconiques des fils de Splinter sortent de l’ombre pour dévoiler tour à tour une facette inédite de leur histoire.



Un tome 100 % Villains qui regroupe les huit micro-series consacrées à Krang, Baxter Stockman, Old Hob, Alopex, Karai, Bebop & Rocksteady, Hun et Shredder.

Le mois d'octobre sera placé sous le signe des Tortues Ninja chez HiComics, qui nous proposera deux albums voir même trois normalement. Après un mois de septembre en berne, l'éditeur revient en forme pour la fin d'année.Bonus avec la couverture français de The Last Ronin