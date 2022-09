Piégée dans la ferme isolée de sa famille, Pearl doit s'occuper de son père malade sous la surveillance amère et autoritaire de sa mère dévote. Dans l'espoir d'une vie plus séduction, les ambitions, les tentations et les répressions de Pearl se heurtent toutes avec un effet horrible.

Un trailer pour le film Pearl, du réalisateur Ti West et avec l'actrice Mia Goth