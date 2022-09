La nouvelle série avec Peter Evans (un habitué de la série de Ryan Murphy, AHS, qui est d'ailleurs à la tête de cette nouvelle série Netflix), Monster: The Jeffrey Dahmer Story se dévoile avec un trailer. La série compte 10 épisodes, elle retracera la vie du tueur sur plusieurs décennies, de son enfance compliquée à sa condamnation en 1992.La série Monster: The Jeffrey Dahmer Story sera disponible le 21 septembre prochain en exclusivité, sur Netflix.

L'histoire de Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus notoires de l'histoire américaine, surnommé le "monstre du Milwaukee". Le tueur aurait pu être arrêté et écroué de nombreuses fois par la police, avant 1992.

posted the 09/16/2022 at 10:23 PM by leblogdeshacka