La famille Komiya est une famille sans histoire : les deux parents s’aiment et sont aimants envers leurs deux enfants. Ces derniers sont de brillants élèves et en bonne santé. Bref, en apparence, une famille idéale qui avait tout pour être heureuse ! C’est du moins ce qu’ils croyaient jusqu’à ce que le père décide d’emmener la petite tribu passer une journée au parc Happy Land.

Dans ce parc aux attractions extrêmes, les secrets les plus inavouables vont surgir et faire exploser les faux-semblants. Littéralement…

Omaké Manga devoile Happy Land qui est un manga de survival horror. Il s'agit d'une histoire courte en 2 tomes dont l'ambiance malsaine est à réserver à un public averti. Les attractions mortelles sont toutes plus originales les unes que les autres, pour des émotions encore plus dingues que la série Squid Game de Netflix ! L'antagoniste ne laissera personne de marbre, de par sa folie et sa cruauté qui ne sont pas sans rappeler Alex d'Orange Mécanique…La sortie simultanée des 2 tomes de la série, seront disponibles pour le 20 octobre.