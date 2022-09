Petit avis sur le Maku de chez TrustOn commence par la boîte, cette fois, nous sommes sur un packaging très simple. En gros, vois voyez se que vous achetez. Pas de fioritures, en même temps, la plupart des gens jettent leurs boîtes à la poubelle. À l'arrière, comme d'habitude, les caractéristiques.À l'intérieur, nous avons droit à une notice, le ring light et une télécommande.Il y a quelques années maintenant, j'ai acheté un ring light, sur Amazon une bonne centaine d'euros, pour faire des photos un peu plus quali. Même si, je ne suis pas un photographe, je me débrouille pour faire un truc propre, que je vais vous mettre sur le site où sur mon Instagram. Il me fallait un autre ring light pour avoir un meilleur rendu sur mes photos, alors ce Maku est arrivé au bon moment (je vais poster les photos samedi ou dimanche).Avant tout, ce Maku est compatible avec tous les téléphones, il y a des embouts pour que quelque soit votre appareil, il puisse être compatible avec le ring light. Le plus de celui-ci, c'est bien le bluetooth, qui permet de prendre des photos en un clic sur la télécommande, une fois si mobile appareillé.Plusieurs teintes de couleurs sont disponibles, trois de mémoires et il éclaire assez pour faire de belles photos.Il n'est pas très haut, mais c'est parfait pour le mettre sur le bureau et faire des photos.Bref, si vous voulez de belles photos de votre collection, histoire de la mettre sur votre Instagram, il vous faut impérativement un ring light. En plus, il coûte une petite 30aine d'euros et il fait très bien le taf.