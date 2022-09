Denis Bajram, Xavier Dorison, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo seront donc au rendez-vous, tout comme Christel Hoolans, directrice générale des Éditions Kana, qui a eu la mission difficile de convaincre Go Nagai, l’auteur original de Goldorak (Aka Grendizer) de confier son bébé à d’autres artistes.

Si vous habitez près de Amiens dans la Somme, Kana sera présent le samedi 24 septembre, à la Maison de la Culture d’Amiens que vous pourrez non seulement profiter des derniers jours de l’exposition Goldorak, mais aussi rencontrer les 5 auteurs qui ont réussi à donner vie à ce projet incroyable. Mieux encore, en plus de la table ronde où vous pourrez les entendre prendre la parole sur cette création, vous pourrez également profiter de leur présence pour une séance de dédicace au grand completProgrammeSamedi 24 septembre 2022 de 14h à 19h à la Maison de la Culture d’AmiensEntrée libre.► 14h00 – 14h30 : Accueil du public inscrit aux visites guidées► 14h30 – 15h30 : visites guidées de l’exposition par les auteurs de la bande dessinéeLes auteurs vous mèneront dans les espaces d’exposition pour une visite personnalisée. Sur réservation et dans la limite des places disponibles. Inscription : maisondelaculture-amiens.com► 15h45 – 16h45 : table rondeAvec Denis Bajram, Xavier Dorison, Brice Cosssu, Alexis Sentenac, Yoann Guillo et avec Christel Hoolans, directrice des éditions Kana.Modération : Marie-Luz Ceva, commissaire de l’exposition► 17h00 – 18h30 : séance de signatures de l’album Goldorak par les 5 auteurs