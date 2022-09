Qu'est-ce-que Redout2 (lire "Red", "Out" et non pas (la) Redoute 2 - pour ceux qui sont nés avant internet - comme je l'ai lu la première foisEn gros, c'est un WipEout, tout simplement ! Le problème dans tout ça ? C'est le WipEout avec lequel je jouais sur mon ordinateur il y a une 20aine d'années. Et voilà, review terminée !Non je plaisante. Plus sérieusement maintenant, il fait vraiment dire que l'esthétique Redout2 ressemble à mon WipEout (ordinateur, 20 ans...) J'ai cru comprendre que sur les autres supports, le jeu est réussi, mais sur Switch, ce n'est pas le cas!Lorsque, j'en ai parlé à mon frère, sa réaction fut "ouais ma la Switch, elle pompe ?" (C'est à dire, elle tourne fort et fait du bruit, indiquant une Switch a son maximum). Bah non ! La Switch reste silencieuse, indiquant qu'elle n'est pas utilisée a son maximum. C'est LE point noir du jeu et quel dommage, car au niveau de la sensation de vitesse, c'est top. En plus, ici on joue avec les deux sticks car on doit prendre en compte l'inclinaison du vaisseau !Niveau jeu/jouabilité, on a le droit à une mise en action progressive avec un mode tutorial nécessaire et une quantité de courses, défis et circuits. En plus de l'inclinaison du vaisseau, on doit gérer le boost et l'hyperboost (propulsion plus longue) tout ne évitant la surchauffe au risque de voir son vaisseau exploser. Du coup, on est loin du mode "bourrin" de certains jeux. D'ailleurs, la gestion de l'atterrissage est tout un art mais .... Oui la encore un petit mais (peut être uniquement lié à mon niveau), la difficulté.J'ai galéré pour obtenir ma licence avec le défi chronométré où il faut emmagasiner le maximum de point (plus on est rapide et plus on a de points). Finalement, j'ai eu le niveau, mais je galère toujours avec ce type de course. Donc petit message à toi lecteur, "si tu as une astuce ou un conseil, je t'invite à le partager".Au delà de ça, il y a aussi la possibilité d'améliorer son vaisseau avec des gains en fonction des victoires ou podiums obtenus. On a accès à différents vaisseaux qu'on peut améliorer visuellement et qualitativement (puissance et maniabilité...).Bref, un jeu qui vaut le coup rien que pour la sensation de vitesse, sa prise en main "complexe" (j'aime ça) et pour son prix (-de 30€). En revanche, c'est très bas graphiquement (jeu + "cinématique") donc ça ne vaut pas plus.